أيقونة هوليودية في مرحلة الاحتضار بعد صراع مؤلم مع الخرف

وأكد وكيلها مايكل غرين لموقع "TMZ" يوم الأحد أن النجمة البالغة من العمر 84 عاماً دخلت قسم الرعاية التلطيفية في أحد مستشفيات بالم سبرينغز، كاليفورنيا. وقال غرين إن أحد الأصدقاء وطلابها السابقين المقربين، كودي غالواي، يرافقها حالياً وإلى جانبها.
وجاء في تحديث جديد على صفحة GoFundMe الخاصة بكيركلاند تأكيدٌ على دخولها مرحلة الرعاية التلطيفية: "شكراً لكم على محبتكم ودعمكم. سالي ممتنة للطفكم وحبكم".
وأضافت الرسالة المنشورة: "سالي الآن في الرعاية التلطيفية وتستريح راحة تامة. من فضلكم، أرسلوا النور لسالي واحتفظوا بها في قلوبكم".
وتم إنشاء حملة التبرعات عبر GoFundMe في نوفمبر 2024 لمساعدة النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار على مواجهة "أزمة صحية كبيرة"، حيث ورد في نص الحملة: "خلال العام الماضي، تعرضت سالي لكسور في أربع فقرات من عنقها، ومعصمها الأيمن، ووركها الأيسر.. وأثناء فترة التعافي، أصيبت بعدوين منفصلين مهددين للحياة".
وتابعت الرسالة أن "مجموع الإصابات والالتهابات يتطلب فترات طويلة من العلاج في المستشفى وإعادة التأهيل، تجاوزت المدة التي يغطيها التأمين (100 يوم)".
وفي الشهر الماضي، نشر منظمو الحملة تحديثاً حول حالتها الصحية: "سالي ترسل حبها للجميع. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة جداً عليها، إذ لا تزال حالتها الصحية متقلبة.. تعرضت لسقوط في الحمّام عندما تُركت دون مراقبة، مما أدى إلى إصابتها بكسور في الأضلاع والقدم، بالإضافة إلى بعض الجروح والكدمات".
وورد في رسالة بتاريخ 2 أكتوبر أن نجمة فيلم "80 for Brady" تتلقى رعاية على مدار الساعة في منشأة متخصصة توفر لها الأمان والعناية الممتازة.
وأضاف المنظمون: "ما زلنا نحاول جمع الأموال لتغطية الفجوة بين الدخل وتكاليف الرعاية. شكراً لكل الحب والدعم والاهتمام المقدم لسالي".
وبحلول صباح اليوم الاثنين، كانت صفحة GoFundMe قد جمعت أكثر من 58,900 دولار من أصل هدف مقداره 65,000 دولار.
روسيا اليوم
