أمانة عمان: الانتهاء من إنشاء تقاطع المحمدية

الأربعاء، 01-10-2025 09:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن الانتهاء من إنشاء تقاطع المحمدية عند التقاء كل من شارع المحمدية مع شارع الباكورة، وشارع منير نور وشارع سودة بنت زمعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية المرورية وتحسين انسيابية حركة السير في العاصمة.اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة، وتخفيف الضغط المروري على الشوارع الحيوية، إضافة إلى تعزيز معايير السلامة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأحياء السكنية والمرافق الخدمية المجاورة

وأوضح مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة، المهندس شادي الروابدة، أن إنشاء التقاطع الجديد يتضمن تركيب إشارات ضوئية حديثة لضمان إعطاء الأولوية لمستخدمي الطريق وتنظيم حركة المرور، الأمر الذي يضمن تحسين انسيابية الحركة المرورية ويقلل من الاختناقات بشكل ملموس

وأضاف الروابدة أن الأمانة تنفذ هذا المشروع استجابة للاحتياجات المرورية المتزايدة في المنطقة، وانطلاقاً من خطتها الشاملة في تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تخفيف الازدحامات وتحسين جودة الحياة داخل المدينة

وأكدت الأمانة أن الأعمال ستتم وفق برنامج زمني مدروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل أثرها على الحركة اليومية، وذلك بالتنسيق مع إدارة السير وكوادرها الميدانية ، لضمان سير العمل بكفاءة عالية، مشيرة الى انه سيتم تشغيل الإشارة الضوئية صباح يوم الجمعة الموافق 3/10/2025
 
 
