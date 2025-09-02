الثلاثاء 2025-09-02 05:59 م
 

أمانة عمّان: المباني القائمة ملزمة بتركيب سارية علم

علم الأردن
علم الأردن
 
الثلاثاء، 02-09-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت أمانة عمّان الكبرى أن التعليمات المتعلقة بمواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، تشمل أيضًا الأبنية القائمة، وليس فقط الأبنية الجديدة وقيد الإنشاء.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة أن إلزام المباني القائمة بتركيب سارية علم يطبق في حال "طلب إصدار إذن إشغال للبناء".

 
 
