تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاثنين، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتكاثر كميات الغيوم وبإذن اللّٰه تهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



اما ليلًا يكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.