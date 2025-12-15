الإثنين 2025-12-15 09:01 ص

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن
تعبيرية
الوكيل الإخباري-  يكون الطقس اليوم الاثنين، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتكاثر كميات الغيوم وبإذن اللّٰه تهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما ليلًا يكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في ساعات الليل في الاودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها الأغوار والبحر الميت، ومن خطر العواصف الرعدية.

 
 


