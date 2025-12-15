تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين

اما ليلًا يكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في ساعات الليل في الاودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها الأغوار والبحر الميت، ومن خطر العواصف الرعدية.
-
