الأمن ينعى جعفر الغزالي

ونقل العميد القطاونة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمتـه ويلهـم ذويه الصبر والسلوان.
كما شارك في تشييع الجثمان، مدير شرطة غرب إربد العميد الركن فاروق الحياري، ومدير معبر جسر الشيخ حسين، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديريـة الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون
