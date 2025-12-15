الإثنين 2025-12-15 09:00 ص

الأمن ينعى جعفر الغزالي

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان
الإثنين، 15-12-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة الإقامة والحدود العميد الدكتور سائد القطاونة،  بتشييع جثمان الملازم ثاني جعفر عباس فايز الغزالي، إلى مقبرة الشونة الشمالية غرب محافظة إربد. 

اضافة اعلان


ونقل العميد القطاونة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمتـه ويلهـم ذويه الصبر والسلوان. 


كما شارك في تشييع الجثمان، مدير شرطة غرب إربد العميد الركن فاروق الحياري، ومدير معبر جسر الشيخ حسين، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديريـة الأمن العام من مختلف التشكيلات. 


 إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 


gnews

أحدث الأخبار

موقع إطلاق نار على شاطئ بوندي في سيدني

عربي ودولي رئيس الوزراء الأسترالي: سندرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ بونداي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية السير: تعزيز لوجود الرقباء تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني

النفط يرتفع عالميا مع تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود

عربي ودولي توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود

سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026

عربي ودولي سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026

جانب من تشييع الجثمان

أخبار محلية الأمن ينعى جعفر الغزالي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين



 






الأكثر مشاهدة