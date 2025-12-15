الأمن ينعى جعفر الغزالي

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة الإقامة والحدود العميد الدكتور سائد القطاونة، بتشييع جثمان الملازم ثاني جعفر عباس فايز الغزالي، إلى مقبرة الشونة الشمالية غرب محافظة إربد.

ونقل العميد القطاونة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمتـه ويلهـم ذويه الصبر والسلوان.



كما شارك في تشييع الجثمان، مدير شرطة غرب إربد العميد الركن فاروق الحياري، ومدير معبر جسر الشيخ حسين، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديريـة الأمن العام من مختلف التشكيلات.