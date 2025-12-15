فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

وقالت الشركة، إن فصل التيار سيشمل في إربد مناطق، ام الجدايل وتقبل وغرب بيت راس (خلة التفاح)، من الساعة 9 صباحا لغاية 3:30 عصرا.
وفي مدينة المفرق سيشمل الفصل منطقة غرب ضاحية الملك عبدالله من الساعة 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا.
-
أخبار متعلقة
-
السير: تعزيز لوجود الرقباء تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني
-
الأمن ينعى جعفر الغزالي
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها