الإثنين 2025-12-15 09:01 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء
تعبيرية
الإثنين، 15-12-2025 06:41 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان



وقالت الشركة، إن فصل التيار سيشمل في إربد مناطق، ام الجدايل وتقبل وغرب بيت راس (خلة التفاح)، من الساعة 9 صباحا لغاية 3:30 عصرا.

وفي مدينة المفرق سيشمل الفصل منطقة غرب ضاحية الملك عبدالله من الساعة 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

موقع إطلاق نار على شاطئ بوندي في سيدني

عربي ودولي رئيس الوزراء الأسترالي: سندرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ بونداي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية السير: تعزيز لوجود الرقباء تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني

النفط يرتفع عالميا مع تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود

عربي ودولي توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود

سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026

عربي ودولي سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026

جانب من تشييع الجثمان

أخبار محلية الأمن ينعى جعفر الغزالي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة