248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية

وأوضحت بني مصطفى أن معونة الشتاء تُصرف لمرة واحدة سنويًا لمساعدة الأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية على مواجهة متطلبات فصل الشتاء، وما يترتب عليه من نفقات إضافية على موازنات هذه الأسر، موضحةً أن قرار صرف معونة الشتاء لهذا العام شمل جميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة، ليبلغ عدد الأسر التي ستحصل على معونة الشتاء 248210 أسرة، وبتكلفة بلغت قرابة 5 ملايين دينار، حيث سيتم صرف قيمة المساعدة وفقًا لمتوسط دخل الفرد في الأسرة.
يُذكر أن الحكومة دأبت على صرف معونة الشتاء للمنتفعين من برامج الصندوق منذ عام 2016، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتم تخصيص مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، يُضاف إلى المعونات الشهرية المنتظمة التي تُصرف للأسر المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية.
