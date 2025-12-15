248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية

12:04 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأحد، أنه سيتم صرف معونة الشتاء لجميع الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة مع مخصصات شهر كانون الأول 2025. اضافة اعلان





وأوضحت بني مصطفى أن معونة الشتاء تُصرف لمرة واحدة سنويًا لمساعدة الأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية على مواجهة متطلبات فصل الشتاء، وما يترتب عليه من نفقات إضافية على موازنات هذه الأسر، موضحةً أن قرار صرف معونة الشتاء لهذا العام شمل جميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة، ليبلغ عدد الأسر التي ستحصل على معونة الشتاء 248210 أسرة، وبتكلفة بلغت قرابة 5 ملايين دينار، حيث سيتم صرف قيمة المساعدة وفقًا لمتوسط دخل الفرد في الأسرة.



يُذكر أن الحكومة دأبت على صرف معونة الشتاء للمنتفعين من برامج الصندوق منذ عام 2016، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتم تخصيص مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، يُضاف إلى المعونات الشهرية المنتظمة التي تُصرف للأسر المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية.

