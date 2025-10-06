أمانة عمان تعفي أصحاب المركبات المهجورة والهياكل المرفوعة من الغرامات

ويأتي القرار في إطار جهود الأمانة للحفاظ على نظافة المدينة وإزالة المكاره البيئية، وتشجيع المواطنين على التعاون في إنجاح الحملة الوطنية لإزالة المركبات والهياكل المهجورة.
كما أقرت اللجنة مسودة اتفاقية لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات ومخلفات شواطئ البحر الميت بين أمانة عمان والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، بهدف تعزيز مستوى النظافة والحفاظ على البيئة في المنطقة، بما يسهم في تحسين المشهد الجمالي وتهيئة بيئة استثمارية نظيفة وجاذبة.
وأقرت اللجنة أيضا التعديلات المقترحة على شروط وفئات وجوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي "عمان بعيوننا" لعام 2026، بعد مراجعتها وتطويرها استنادا إلى الملاحظات من الدورات السابقة، لإبراز هوية العاصمة ومعالمها وتنوعها الحضاري والثقافي.
إلى ذلك، أدى مدير إدارة السير العميد رائد العساف، وأمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير، القسم القانوني كأعضاء جدد في لجنة الأمانة .
