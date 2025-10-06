الإثنين 2025-10-06 11:28 م
 

الملك يبحث أبرز تطورات المنطقة في اتصالين مع أمير قطر والرئيس الإماراتي

ل
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 06-10-2025 10:12 م

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

اضافة اعلان


وتناول الاتصالان أبرز التطورات في المنطقة وسبل مواصلة التنسيق العربي المشترك لاستعادة الاستقرار في الإقليم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية

عربي ودولي مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية

سوريا .. إعلان أسماء 119 عضواً في مجلس الشعب الجديد

عربي ودولي سوريا .. إعلان أسماء 119 عضواً في مجلس الشعب الجديد

ل

فلسطين موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس

الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035

أخبار محلية الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035

ت

شؤون برلمانية الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"

صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد

أخبار محلية صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد

قرار قضائي ضد محمد رمضان بسبب أغنية مثيرة للجدل

فن ومشاهير قرار قضائي ضد محمد رمضان بسبب أغنية مثيرة للجدل

مرض غريب ينتشر في الجزائر بشكل مقلق

عربي ودولي مرض غريب ينتشر في الجزائر بشكل مقلق



 
 





الأكثر مشاهدة