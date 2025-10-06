الملك يبحث أبرز تطورات المنطقة في اتصالين مع أمير قطر والرئيس الإماراتي

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

اضافة اعلان