أمانة عمان توجه نصائح ارشادية للحد من انتشار حشرة البعوض

الوكيل الإخباري- وجهت أمانة عمان الكبرى عدد من النصائح ارشادية للحد من انتشار حشرة البعوض.



وقالت أمانة عمان في منشور عبر "فيسبوك" إن الحد من انتشار حشرة البعوض يتطلب التخلص من المياه الراكدة حول المنزل وتجفيفها وتركيب الشبك على نوافذ وابواب المنزل .



ودعت الأمانة إلى اصلاح أي تسريب بخطوط المياه حول المنزل، و تجنب تخزين المياه حول المنازل في براميل او جالونات الا اذا كانت مغلقة باحكام وضرورة التخلص من اطارات السيارات التالفة والعلب والاكياس كونها تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض.



وبينت أن استخدام طاردات البعوض المنزلية او استخدام الناموسيات فعالة في مكافحة البعوض .



ودعت إلى ضرورة ارتداء ملابس ذات اكمام طويلة عند الخروج من المنزل او في ساعات نشاط البعوض في ساعات الظلام وتبديل المياه المستخدمة لشرب الحيوانات بشكل يومي وعدم التعامل مع الحيوانات النافقة.

