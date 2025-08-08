أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة

حيث سيتم ايقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال موجة الحر في فترة الظهيرة، من الساعة الحادية عشر صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً ، فضلا عن تأمينهم بأدوات السلامة العامة.
وسيكون دوام الشفت الصباحي من الساعة 6:30 ولغاية الساعة 11 صباحا، و سيبدأ دوام الشفت المسائي من الساعة 4 ولغاية الساعة 9 مساء، بينما سيكون دوام الشفت الليلي من الساعة 10 مساء ولغاية الساعة 4 فجرا.
واكدت أمانة عمان ان هذا التعديل المؤقت في ساعات العمل الميداني يهدف إلى ضمان سلامة كوادرها العاملة في الميدان، و استمرارية تقديم أفضل الخدمات لعمان ومواطنيها بكفاءة وفعالية .
