الجمعة 2025-08-08 02:02 م
 

أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الجمعة، 08-08-2025 01:06 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تعديل ساعات العمل الميداني لكوادرها، وذلك خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة.اضافة اعلان


حيث سيتم ايقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال موجة الحر في فترة الظهيرة، من الساعة الحادية عشر صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً ، فضلا عن تأمينهم بأدوات السلامة العامة.

وسيكون دوام الشفت الصباحي من الساعة 6:30 ولغاية الساعة 11 صباحا، و سيبدأ دوام الشفت المسائي من الساعة 4 ولغاية الساعة 9 مساء، بينما سيكون دوام الشفت الليلي من الساعة 10 مساء ولغاية الساعة 4 فجرا.

واكدت أمانة عمان ان هذا التعديل المؤقت في ساعات العمل الميداني يهدف إلى ضمان سلامة كوادرها العاملة في الميدان، و استمرارية تقديم أفضل الخدمات لعمان ومواطنيها بكفاءة وفعالية .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة

ذهب

أسواق ومال العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين

رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

أخبار محلية رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية توضيح حول دوام المدارس

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة