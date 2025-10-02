أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة

وبحسب بيان الجامعة اليوم الخميس، تمنح الجائزة سنويا في أحد الحقول الشرعية لباحث متميز عن مجموع أبحاثه المنشورة والمحكمة، بعد اجتياز مراحل التحكيم العلمي.
وتهدف إلى تشجيع الابتكار في الدراسات الإسلامية وتعميق البحث الأكاديمي في القضايا الشرعية الحية ذات الأثر في التنمية المستدامة وتعزيز دور الجامعات في تجويد المنتج البحثي وخدمة قضايا المجتمع.
