أمثال شعبية ارتبطت بموسم قطف الزيتون في الأردن .. تعرف عليها

وخلال موسم قطف ثمر الزيتون حضرت الأمثال الشعبية الأردنية التي اعتاد الأردنيون أن يطلقوها عبر التاريخ لكونها تدل على الموروث الشعبي الأردني الذي يمتاز بنكهة محلية خالصة .
وفي معرض حديثه عن عن هذه الأمثال قال وزير الثقافة الأسبق صبري ربيحات إن هذه الأمثال الشعبية شكّلت جزءاً لا يمكن إغفاله في موسم قطف الزيتون وارتبطت بهذه الأيام ارتباطاً وثيقاً عبر تاريخ المملكة .
وسرد ربيحات بعضاً من الأمثال الشعبية المرتبطة بهذا الموسم ، والتي لم يٌعرف قائلها ولكنها لا تزال تتردد على مسامع قاطفي الزيتون في كل موسم ، كأن يقول أحدهم "ما حد بقول عن زيته عكر ، زيتك من بيتك ، من الشجر للحجر ، زيتنا بدقيقنا" وغيرها الكثير من الأمثال التي تشير إلى كل مرحلة من مراحل قطف الزيتون .
واستذكر ربيحات كيفية البحث عن البركة في حبات الزيتون ، والتي قد تضطر الطفل للبحث بين الأشواك والتقاط حبات الزيتون من بينها ، لكون هذا الفعل مرتبط بوصية الأمهات والجدات بأنهم لا يعرفون في أي حبة تكمن البركة ، وهو ما يدفعهم لعدم تفويت أي حبة على الأرض أو الغصن .
ومن المتوقع أن يبدأ موسم قطف الزيتون في الخامس عشر من أكتوبر القادم في المملكة الأردنية الهاشمية .
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