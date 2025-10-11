الأحد 2025-10-12 12:20 ص
 

اختتام مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي
الرصيفة
 
السبت، 11-10-2025 10:56 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت اليوم السبت، فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه السابع والذي تنظمه جمعية أبناء الرصيفة الثقافية/ صالون الرصيفة الثقافي بدعم من وزارة الثقافة وبالتشارك مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، والتي رعاها متصرف لواء الرصيفة الدكتور عمر الحديد بحضور عدد كبير من أبناء المدينة ورواد الهيئات الثقافية في الرصيفة.

واشتملت فعاليات اليوم الأخير على إقامة معرض للكتاب وبازارا حرفي للأسر المنتجة في الرصيفة اضافة لعرض عدد من المسرحيات القصيرة التي قدمت مجموعة من الظواهر الاجتماعية بشكل نقدي كوميدي.

 
 
