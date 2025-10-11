الأحد 2025-10-12 12:20 ص
 

يوم طبي مجاني في مغير السرحان غدا

أسرة في مستشفى
مستشفى
 
السبت، 11-10-2025 10:28 م

الوكيل الإخباري-   تنظم مبادرة "الخير منا وفينا" بالتعاون مع اللجنة الصحية التثقيفية في مركز شابات مغير السرحان يوم غد الأحد، يوما طبيا مجانيا برعاية مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة.

اضافة اعلان


وقالت مسؤولة المبادرة تمارا السرحان إن فعاليات اليوم الطبي المجاني ستنطلق الساعة العاشرة صباح غد الأحد وبدعم من مختبرات سما المفرق الذكية، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء فحوصات طبية من قبل مركز صحي مغير السرحان تشمل الضغط والسكري العادي والنبض والأكسجين إضافة إلى فحوصات من قبل مختبرات سما المفرق الذكية لأول 50 زائرا حيث تشمل فحوصات صورة الدم الشاملة وفصيلة الدم .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

أخبار محلية أكاديميات وقيادات نسائية أردنية: نُثمّن الجهود العربية ونُحيي موقف الأردن الثابت في دعم غزة وفلسطين

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العاصمة عمان

أخبار محلية بيان صادر عن عائلة الدميسي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية إلقاء القبض على شخص أقدم على حرق مركبة في مدينة إربد

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

أخبار محلية اختتام مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

أسرة في مستشفى

أخبار محلية يوم طبي مجاني في مغير السرحان غدا

العين حسين المجالي

أخبار محلية الأردن يُشارك بأعمال الدورة 71 لجمعية "الناتو" البرلمانية في سلوفينيا

العيسوي يعزي عشيرة أبو سليم

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم



 
 





الأكثر مشاهدة