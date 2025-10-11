يوم طبي مجاني في مغير السرحان غدا

وقالت مسؤولة المبادرة تمارا السرحان إن فعاليات اليوم الطبي المجاني ستنطلق الساعة العاشرة صباح غد الأحد وبدعم من مختبرات سما المفرق الذكية، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء فحوصات طبية من قبل مركز صحي مغير السرحان تشمل الضغط والسكري العادي والنبض والأكسجين إضافة إلى فحوصات من قبل مختبرات سما المفرق الذكية لأول 50 زائرا حيث تشمل فحوصات صورة الدم الشاملة وفصيلة الدم .
