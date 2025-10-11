الأحد 2025-10-12 12:20 ص
 

إلقاء القبض على شخص أقدم على حرق مركبة في مدينة إربد

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
السبت، 11-10-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة إربد والبحث الجنائي بقيام شخص مجهول بإشعال النار بإحدى المركبات في مدينة إربد (ما ظهر في فيديو جرى تداوله).اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية مضرم النار وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.
 
 
