إلقاء القبض على شخص أقدم على حرق مركبة في مدينة إربد

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية مضرم النار وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.
