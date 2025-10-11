إلقاء القبض على شخص أقدم على حرق مركبة في مدينة إربد

11:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749465 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة إربد والبحث الجنائي بقيام شخص مجهول بإشعال النار بإحدى المركبات في مدينة إربد (ما ظهر في فيديو جرى تداوله). اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية مضرم النار وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.