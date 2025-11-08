السبت 2025-11-08 10:48 م
 

أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب

السبت، 08-11-2025 10:20 م

الوكيل الإخباري-  أقام اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين في مقره بعمان اليوم السبت، أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" احتفاءً بإصدار الديوان الجديد للشاعر الدكتور فتحي علي عبدالله.

وقدّم الأمسية الأديب ممدوح مرجي الغليلات، الذي تحدث عن دور الاتحاد في دعم الإبداع وتعزيز الحراك الثقافي على مستوى الوطن.

وتخلّل الأمسية شهادة قدّمتها الأديبة والشاعرة نصرة حجيجي، تناولت فيها بأسلوب نقدي جمالية نصوص الديوان وعمق التجربة الشعرية التي جمعت بين المعرفة الطبية والوجدان الإنساني.

وألقى الدكتور فتحي بحضور رئيس الاتحاد الشاعر عليان عليان عدداً من قصائده التي عبّرت عن حب الوطن ودفء العاطفة.

 
 
