أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب

وتخلّل الأمسية شهادة قدّمتها الأديبة والشاعرة نصرة حجيجي، تناولت فيها بأسلوب نقدي جمالية نصوص الديوان وعمق التجربة الشعرية التي جمعت بين المعرفة الطبية والوجدان الإنساني.
وألقى الدكتور فتحي بحضور رئيس الاتحاد الشاعر عليان عليان عدداً من قصائده التي عبّرت عن حب الوطن ودفء العاطفة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
-
"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"
-
مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه
-
ندوة حول مشروع المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال
-
معرض للمنتجات المهنية والحرفية في الشونة الشمالية
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى طوكيو
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الصفاوي والمفرق
-
مديرية مكافحة التسول: ضبط 741 متسولاً ومتسولة الشهر الماضي