أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب

الوكيل الإخباري- أقام اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين في مقره بعمان اليوم السبت، أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" احتفاءً بإصدار الديوان الجديد للشاعر الدكتور فتحي علي عبدالله.

