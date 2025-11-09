قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي

06:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753171 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية قرى الأطفال الأردنية المرحلة العملية من مشروع "حاضنة الابتكار البيئي لإعادة تدوير الأثاث"، الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم في مجالات الحرف والإبداع البيئي، ودمج الاستدامة بالتمكين الاقتصادي. اضافة اعلان





وقالت الجمعية في بيان، اليوم الأحد، إن المشروع المنفَّذ في محافظة إربد، يشارك فيه عدد من الشباب ومدرّب متخصص في النجارة، لتنظيف الخشب المستعمل من الأثاث القديم وإعداده لعمليات إنتاج قطع أثاث جديدة وصغيرة، باستخدام أدوات وتقنيات صديقة للبيئة، مع التركيز على السلامة المهنية في التعامل مع المواد والأدوات.



وأضافت أنه سيتم لاحقاً تزيين هذه القطع بفن التزيين بالقصاصات (الديكوباج)، ضمن مرحلة التصميم الجمالي، بما يضفي لمسات فنية تعكس الإبداع، وتحوّل المواد القديمة إلى منتجات قابلة للاستخدام، وبما يسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير في المجتمع المحلي.



وبيّنت الجمعية أن هذا المشروع جاء كأحد أنشطة "حاضنة الابتكار البيئي" في قرى الأطفال (SOS) الأردنية، التي تسعى إلى تعزيز الابتكار لدى الشباب وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، من خلال الجمع بين المهارات العملية والفكر الإبداعي، بما يرسخ مفهوم "القرى الخضراء" وتحويل الموارد المستهلكة إلى فرص تعليمية واقتصادية.



وأكد القائمون على المشروع أن المبادرة لا تهدف فقط إلى تعزيز مهارات الشباب، بل أيضاً إلى نشر الوعي البيئي داخل المجتمع، وتشجيع الأطفال والعائلات على تبنّي ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية، بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.