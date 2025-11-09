الأحد 2025-11-09 07:00 م
 

"رجال الأعمال" ونقابة التخليص تبحثان آفاق التعاون

الأحد، 09-11-2025 06:54 م

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، ورئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، اليوم الأحد، آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات النقل والتخليص ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد العلاونة، خلال اللقاء، أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتوحيد الجهود الرامية إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى باستمرار إلى بناء جسور تواصل مع النقابات والهيئات الاقتصادية لخدمة مصالح القطاع الخاص الأردني.


وأضاف أن الجمعية تعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك من خلال متابعة التعديلات التشريعية والقوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وبما يسهم في تعزيز التشاركية المتبادلة بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي لدعم مسيرة النمو والتنمية المستدامة.


من جانبه، أكد أبو عاقولة حرص النقابة على توثيق التعاون مع الجمعية في تطوير قطاع التخليص والنقل اللوجستي ورفع كفاءته، بما يسهم في تعزيز موقع الأردن كمركز تجاري ولوجستي في المنطقة.


وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك لبحث التحديات التي تواجه قطاعي النقل والتخليص، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تحسين كفاءة الخدمات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

 
 
