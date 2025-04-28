الإثنين 2025-04-28 02:01 م
 

أمسية قصصية للكاتب هشام البستاني في الزرقاء

ل
جانب من الأمسية
 
الإثنين، 28-04-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس الأحد، أمسية قصصية للكاتب هشام البستاني بحضور لافت من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

اضافة اعلان


وقرأ البستاني خلال الأمسية التي أدارتها الدكتورة حلا سويدات باقة مختارة من قصصه منها، "المايسترو" و" ثمة أصوات في الداخل" من مجموعته "مقدمات لا بد منها لفناء مؤجل"، بالإضافة إلى قصص أخرى مثل: "يوم مشؤوم من أوله"، و"النهاية"، و"غزة: تشكيل بالأحمر، تشكيل بالأبيض" من مجموعته "الفوضى الرتيبة للوجود".


وخلال الأمسية أكد البستاني أهمية ترك مساحة للقارئ كي يتأمل ويشارك بفاعلية في خلق النصوص وتشكيل معانيها.


وأشار إلى أن الكتابة القصصية الحقيقية تغوص في عمق لحظة معينة تفجر زواياها الخفية وتسحب القارئ إلى قلب التجربة لتوليد الصور والمعاني المتخيلة.


وأوضح أن الأدب لا يكتسب حقيقته إلا إذا كان محرضا ومتمردا وإلا فلا معنى له أن يسمى أدبا.


يذكر أن القاص هشام البستاني ولد في عمان عام 1975 وهو طبيب أسنان إلى جانب كونه كاتبا وله عدة مجموعات قصصية منها "عن الحب والموت"، "الفوضى الرتيبة للوجود".


وفي ختام الأمسية، أدارت الدكتورة حلا سويدات حوارا ثريا بين القاص والحضور، حرصت خلاله على الحفاظ على روح النقاش، فيما فاجأ البستاني جمهوره بتوزيع ثلاث قصص من مجموعاته على الحضور.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

الطقس حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس

نقود

شؤون برلمانية مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة

ل

أخبار محلية أمسية قصصية للكاتب هشام البستاني في الزرقاء

ا

شؤون برلمانية العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا

نهاتتاال

طب وصحة طرق فعّالة لعلاج السعال: إليكم التفاصيل

دائرة الأراضي والمساحة

أخبار محلية "الأراضي والمساحة": لا ارتفاع على القيم الإدارية والاعتراض عليها متاح

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عمان تحتضن الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي

ر

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض



 
 





الأكثر مشاهدة