أمين عام الاقتصاد الرقمي تتفقد سير العمل في مركزي خدمات جرش وإربد

الوكيل الإخباري- تفقدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، اليوم السبت، سير العمل في مركزي الخدمات الحكومية بمحافظتي جرش وإربد، وذلك خلال جولة ميدانية في إطار المتابعة المستمرة.

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