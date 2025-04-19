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أمين عام الاقتصاد الرقمي تتفقد سير العمل في مركزي خدمات جرش وإربد

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 19-04-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري-    تفقدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، اليوم السبت، سير العمل في مركزي الخدمات الحكومية بمحافظتي جرش وإربد، وذلك خلال جولة ميدانية في إطار المتابعة المستمرة.

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وبحسب بيان للوزارة، فقد اطلعت الزعبي على سير العمل والتأكد من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

 
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