الأمم المتحدة تدين انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الفاشر

وأوضح دوجاريك أن التقارير الأخيرة تشير إلى مقتل 460 شخصًا من المرضى ومرافقيهم في مستشفى بمدينة الفاشر، واصفًا هذه الخسائر بأنها "مروعة"، فيما أكد أن آلاف المدنيين لا يزالون يفرون من المدينة هربًا من العنف.
وأشار المتحدث إلى أن أكثر من 36 ألف شخص فروا من الفاشر خلال الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، محذرًا من أن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر جسيمة ويزيد من حجم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
