الأربعاء 2025-10-29 08:26 م
 

الأمم المتحدة تدين انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الفاشر

الأربعاء، 29-10-2025 07:51 م
الوكيل الإخباري-  دان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، الانتهاكات المروعة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي تشهدها مدينة الفاشر بالسودان، مشيرًا إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها المدنيون.اضافة اعلان


وأوضح دوجاريك أن التقارير الأخيرة تشير إلى مقتل 460 شخصًا من المرضى ومرافقيهم في مستشفى بمدينة الفاشر، واصفًا هذه الخسائر بأنها "مروعة"، فيما أكد أن آلاف المدنيين لا يزالون يفرون من المدينة هربًا من العنف.

وأشار المتحدث إلى أن أكثر من 36 ألف شخص فروا من الفاشر خلال الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، محذرًا من أن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر جسيمة ويزيد من حجم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
 
 
