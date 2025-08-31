أمين عام وزارة الصحة يتفقد مركز صحي السلط الشامل

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، اليوم الأحد، مركز صحي السلط الشامل، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الشبول، خلال الجولة التي رافقه فيها مدير صحة البلقاء عاكف السليحات، ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية، ومتابعة مؤشرات رضا المواطنين عن مستوى الرعاية المقدمة.



وأعرب عدد من المراجعين عن تقديرهم للتطور الملحوظ في الخدمات وحوسبتها بما يسهل الإجراءات عليهم، مثمنين حرص الوزارة ومتابعتها لواقع المراكز الصحية عن قرب، مؤكدين أن هذه الزيارات المتكررة تعكس التزام وزارة الصحة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.