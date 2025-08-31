الأحد 2025-08-31 06:51 م
 

أمين عام وزارة الصحة يتفقد مركز صحي السلط الشامل

جانب من الجولة
 
الأحد، 31-08-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، اليوم الأحد، مركز صحي السلط الشامل، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الشبول، خلال الجولة التي رافقه فيها مدير صحة البلقاء عاكف السليحات، ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية، ومتابعة مؤشرات رضا المواطنين عن مستوى الرعاية المقدمة.


وأعرب عدد من المراجعين عن تقديرهم للتطور الملحوظ في الخدمات وحوسبتها بما يسهل الإجراءات عليهم، مثمنين حرص الوزارة ومتابعتها لواقع المراكز الصحية عن قرب، مؤكدين أن هذه الزيارات المتكررة تعكس التزام وزارة الصحة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تفقد الشبول المركز الصحي الرقمي، الذي يقدم خدمات نوعية متطورة تُعد نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية.

 
 
