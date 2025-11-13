جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم

وذلك تحت رعاية معالي المهندس موسى المعايطة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في فندق اللاند مارك - عمان .
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين
-
تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك
-
شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية
-
سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة
-
وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التونسية سبل التعاون الزراعي
-
وزارة الأشغال تستعد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة بكامل جاهزيتها
-
الملك يجتمع بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات
-
توقيف شخص 15 يوما بعد تقديمه مستند رسمي مزوّر لأمانة عمان