الخميس 2025-11-13 02:31 م
 

إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين

الخميس، 13-11-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، الخميس، عن إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً ابتداءً من الثلاثاء الموافق 18 تشرين الثاني 2025 ولغاية الثلاثاء الموافق 2 كانون الأول؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الشاملة ضمن الخطة المعتمدة للمحافظة على كفاءة التشغيل وجاهزية المرافق لاستقبال الزوار، وانطلاقاً من حرص المجموعة على ضمان أعلى معايير السلامة العامة والجودة التشغيلية واستدامة الخدمات السياحية.

وأكد مدير منطقة عجلون التنموية، طارق المعايطة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن البرنامج الدوري للصيانة الوقائية الذي تنفذه المجموعة في مختلف مشاريعها السياحية، لضمان استمرارية الأداء المتميز وسلامة مستخدمي المرافق العامة، مشيراً إلى أن التشغيل سيُستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة في الموعد المحدد.

 
 
