إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، الخميس، عن إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً ابتداءً من الثلاثاء الموافق 18 تشرين الثاني 2025 ولغاية الثلاثاء الموافق 2 كانون الأول؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الشاملة ضمن الخطة المعتمدة للمحافظة على كفاءة التشغيل وجاهزية المرافق لاستقبال الزوار، وانطلاقاً من حرص المجموعة على ضمان أعلى معايير السلامة العامة والجودة التشغيلية واستدامة الخدمات السياحية.

اضافة اعلان