إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين

وأكد مدير منطقة عجلون التنموية، طارق المعايطة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن البرنامج الدوري للصيانة الوقائية الذي تنفذه المجموعة في مختلف مشاريعها السياحية، لضمان استمرارية الأداء المتميز وسلامة مستخدمي المرافق العامة، مشيراً إلى أن التشغيل سيُستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة في الموعد المحدد.
