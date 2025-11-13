الأمم المتحدة وسفارة هولندا تطلقان مشروعا لمواجهة تغير المناخ في إربد والمفرق

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر السفارة في العاصمة، عمّان، بحضور كل من سفير مملكة هولندا في الأردن، ستيلا كلوت، والمديرة الإقليمية لموئل الأمم المتحدة، رانيا هديّة، ومديرة موئل الأمم المتحدة في الأردن، ديما أبو ذياب.
ويهدف المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مدى أربع سنوات، إلى تعزيز المرونة الحضرية لبلدية إربد والمفرق الكبرى من خلال تطوير وتنفيذ نظم ذكية لإدارة المياه في مدينتي إربد والمفرق بواسطة البنية التحتية الحضرية الخضراء، مع التركيز على تعزيز القدرات التكيّفية وتعزيز تدابير المياه المستدامة.
-
