الأمم المتحدة وسفارة هولندا تطلقان مشروعا لمواجهة تغير المناخ في إربد والمفرق

الوكيل الإخباري- وقّع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وسفارة مملكة هولندا في الأردن اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتنفيذ مشروع "غيث: حلول مائية خضراء وبنية تحتية مرنة لمدن أكثر ازدهارًا في شمال الأردن"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة مدينتي إربد والمفرق على مواجهة مخاطر الفيضانات والتغير المناخي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر السفارة في العاصمة، عمّان، بحضور كل من سفير مملكة هولندا في الأردن، ستيلا كلوت، والمديرة الإقليمية لموئل الأمم المتحدة، رانيا هديّة، ومديرة موئل الأمم المتحدة في الأردن، ديما أبو ذياب.