أمين وزارة الثقافة يتفقد سير العمل في مديرية المفرق

ودعا العياصرة، خلال زيارته المديرية إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية والتطوعية لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الفعل الثقافي، مشددا على ضرورة تطوير البرامج لتواكب التطلعات الوطنية واحتياجات المبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي في المحافظة.
وأشار إلى توصيات من شأنها النهوض بواقع العمل الثقافي في محافظة المفرق وتعزيز البنية التحتية، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمديرية ضمن الإمكانيات المتاحة.
وعرض مدير "ثقافة المفرق" سامر الخزاعلة، أبرز الأنشطة التي تنفذها المديرية والتحديات التي تواجه القطاع الثقافي لاسيما في ظل التوسع الجغرافي للمحافظة واحتياجات المجتمع المحلي، لافتا إلى التجهيزات المتعلقة بمركز تدريب الفنون الجميلة الذي استحدثته الوزارة مؤخرا.
