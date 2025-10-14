أمين وزارة الثقافة يتفقد سير العمل في مديرية المفرق

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، سير العمل والبرامج الثقافية المنفذة في مديرية ثقافة المفرق.

ودعا العياصرة، خلال زيارته المديرية إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية والتطوعية لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الفعل الثقافي، مشددا على ضرورة تطوير البرامج لتواكب التطلعات الوطنية واحتياجات المبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي في المحافظة.



وأشار إلى توصيات من شأنها النهوض بواقع العمل الثقافي في محافظة المفرق وتعزيز البنية التحتية، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمديرية ضمن الإمكانيات المتاحة.