"إدارة الأزمات" تحذر المواطنين والمقيمين خلال الـ 48 ساعة القادمة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الجمعة، من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

كما حذر المركز من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في غرب المملكة بما فيها الأغوار والبحر الميت ومنطقة العقبة.



وحذر أيضا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب سرعة الرياح والغبار، خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية، بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.