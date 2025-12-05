الجمعة 2025-12-05 02:59 م

الاتحاد النوعي للنحالين يطلق "متحف النحل الافتراضي"

الجمعة، 05-12-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   أطلق الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين مبادرته النوعية الجديدة في مهرجان الزيتون الوطني الخامس والعشرين، وذلك عبر تدشين متحف النحل الافتراضي، والذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لتقديم تجربة تعليمية وتوعوية تعتمد على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والوسائط التفاعلية.

ويأتي هذا المتحف ليجسد رؤية الاتحاد في رفع الوعي الوطني بأهمية تربية النحل ودور العسل ومنتجاته، إضافة إلى تعزيز فهم الجمهور للوظيفة البيئية الحيوية التي يؤديها النحل في تلقيح النباتات والمحافظة على التنوع الحيوي والأمن الغذائي.


ويقدم المتحف للزوار تجربة غامرة تسمح لهم بالدخول إلى عالم الخلية من الداخل عبر نظارات الواقع الافتراضي، ليشاهدوا بالتفصيل حركة الشغالات، دور الملكة، طرق إنتاج العسل، وكيف يعمل النحل بتناغم يشبه الدقة الهندسية.

 
 


