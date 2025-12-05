الجمعة 2025-12-05 02:59 م

الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
الجمعة، 05-12-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الخميس، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان

وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
 
 


