الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026

الوكيل الإخباري- تشهد عمّان في 8 كانون الثاني من العام المقبل، قمة أردنية أوروبية بمشاركة جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

