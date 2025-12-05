الجمعة 2025-12-05 02:59 م

الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
الجمعة، 05-12-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري-   تشهد عمّان في 8 كانون الثاني من العام المقبل، قمة أردنية أوروبية بمشاركة جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وستتناول المباحثات خلال القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها في كانون الثاني الماضي، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

 
 


