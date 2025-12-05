وفاة 3 مواطنين إثر حادث تسرّب غاز بعمان

02:56 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمّان تعاملت اليوم مع حادث تسرّب غاز داخل منزل شمال العاصمة. اضافة اعلان





إذ نتج عن التسرّب وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بضيق في التنفس، إذ عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

