الخميس 2025-12-04 01:01 م

الإفراج عن 453 موقوفًا إداريًا

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الخميس، 04-12-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-    أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن (453) موقوفا إداريا، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.

من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الإفراج عن 453 موقوفًا إداريًا

كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

أخبار الشركات كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

فا

فن ومشاهير حقيقة إفلاس الفنانة فيروز

الجيش الإسرائيلي قام بهدم وتجريف مقابر في غزة

فلسطين حماس تطالب بإدراج تجريف جثامين الفلسطينيين بغزة لجرائم إسرائيل

أ.د سلام خالد محادين

أخبار محلية التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

ااى

فن ومشاهير استحوذ على جوائز 2025.. عمرو دياب يتوج بلقب أفضل فنان وألبوم

ملات ورقية أردنية فئة 50 دينارًا

اقتصاد محلي تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025

فا

منوعات نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة