الجمعة 2025-12-05 05:32 م

تنبيه امني الى جميع المواطنين

تحذير من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
مديرية الأمن العام
الجمعة، 05-12-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   جدّدت مديرية الأمن العام تحذير  المواطنين بضرورة تفقّد المدافئ والتأكّد من سلامتها عند الاستعمال على اختلاف أنواعها والتأكّد من الخرطوم الواصل ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة .

اضافة اعلان

 

كما اكدت المديرية على ضرورة تهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة في أثناء النوم وعمل صيانة دورية للبويلرات وتمديداتها بمختلف أنواعها وسخّانات المياه ( الكيزر ) سواء كانت تعمل على الكهرباء أو الغاز وعدم النوم والمدافئ  مشتعلة .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن

التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي

أخبار محلية التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء العقيد قيس الخصاونة بتشييع جثمان الرقيب أحمد جهاد محمود ياسين من مرتب قيادة درك الشرق، إلى مقبرة السخنة

أخبار محلية الأمن ينعى أحمد ياسين

تعبيرية

عربي ودولي الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في تشرين الثاني

إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

أخبار محلية إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

الامن العام

أخبار محلية الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد



 
 





الأكثر مشاهدة