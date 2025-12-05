الجمعة 2025-12-05 02:58 م

قرار حكومي مرتقب بخصوص سائقي التطبيقات الذكية

تطبيقات النقل الذكية
التطبيقات الذكية
الجمعة، 05-12-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري، نضال العساف، إن إلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي لسائقي التطبيقات الذكية "تحت الدراسة حالياً".

وبين العساف أن عدد سائقي التطبيقات الذكية يبلغ نحو 13 ألف سائق.


وأضاف أن عدد الشركات غير المرخصة التي تعمل حاليا يبلغ قرابة 30 شركة وتطبيقا، بينما هناك 4 شركات فقط مرخصة.


وفيما يتعلق بالتعليمات الجديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، قال العساف إن التسعيرة ستكون قائمة على التنافسية بين الشركات، مما سينعكس إيجابا على المستخدمين بأفضل الأسعار.
وأكد العساف أن الهيئة ستشدد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة بعد إصدار التعليمات الجديدة.

 
 


