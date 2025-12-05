قرار حكومي مرتقب بخصوص سائقي التطبيقات الذكية

الوكيل الإخباري- قال مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري، نضال العساف، إن إلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي لسائقي التطبيقات الذكية "تحت الدراسة حالياً".

وبين العساف أن عدد سائقي التطبيقات الذكية يبلغ نحو 13 ألف سائق.



وأضاف أن عدد الشركات غير المرخصة التي تعمل حاليا يبلغ قرابة 30 شركة وتطبيقا، بينما هناك 4 شركات فقط مرخصة.