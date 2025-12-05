قرار حكومي مرتقب بخصوص سائقي التطبيقات الذكية

وبين العساف أن عدد سائقي التطبيقات الذكية يبلغ نحو 13 ألف سائق.
وأضاف أن عدد الشركات غير المرخصة التي تعمل حاليا يبلغ قرابة 30 شركة وتطبيقا، بينما هناك 4 شركات فقط مرخصة.
وفيما يتعلق بالتعليمات الجديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، قال العساف إن التسعيرة ستكون قائمة على التنافسية بين الشركات، مما سينعكس إيجابا على المستخدمين بأفضل الأسعار.
وأكد العساف أن الهيئة ستشدد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة بعد إصدار التعليمات الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية
-
الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026
-
"إدارة الأزمات" تحذر المواطنين والمقيمين خلال الـ 48 ساعة القادمة
-
الغذاء والدواء تؤكد أن إجراءاتها الرقابية مستمرة من خلال فرق متخصصة
-
الاتحاد النوعي للنحالين يطلق "متحف النحل الافتراضي"
-
المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي ببطولة كأس العرب غدا
-
عجلون: دعوات لتعزيز الجهود المجتمعية لتحقيق التنمية السياحية
-
اليوم الدولي للمتطوعين تلاحم اجتماعي وحضور شبابي