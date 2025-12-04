العمل: الأردن ملتزم بحماية الأطفال من أشكال الاستغلال الاقتصادي كافة

الوكيل الإخباري- أكد امين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان التزام الأردن بحماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي وتعزيز بيئة تمكنهم من التعليم انسجاما مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (138 و182).

وأشار دوجان في كلمته بالمؤتمر العربي المنعقد على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية” لعرض التجربة الأردنية في الحد من عمل الأطفال إلى أن وزارة العمل أسست قسما مختصا في مديرية التفتيش المركزية للتفتيش على عمالة الأطفال في سوق العمل ومتابعة الحضانات المؤسسية والمتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى لإدارة حالة كل طفل والتوعية المجتمعية بخطورة تشغيل الأطفال على مستقبلهم وحياتهم وتعليمهم.



واستعرض أمام المؤتمرالمواد الدستورية والتشريعات الأردنية والقرارات التي ساهمت في حماية الطفل ورعايته وضمان حقه في التعليم.



وتناول دوجان أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022-2030) التي تهدف إلى الوقاية للطفل من خلال التعليم والحماية الاجتماعية ومنع التسرب المدرسي ودعم الأسر اقتصاديا وتنفيذ حملات توعوية واسعة وتوفير الحماية القانونية وتحقيق كل ذلك يتم من خلال التنسيق المؤسسسي بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.