العمل: الأردن ملتزم بحماية الأطفال من أشكال الاستغلال الاقتصادي كافة

وأشار دوجان في كلمته بالمؤتمر العربي المنعقد على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية” لعرض التجربة الأردنية في الحد من عمل الأطفال إلى أن وزارة العمل أسست قسما مختصا في مديرية التفتيش المركزية للتفتيش على عمالة الأطفال في سوق العمل ومتابعة الحضانات المؤسسية والمتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى لإدارة حالة كل طفل والتوعية المجتمعية بخطورة تشغيل الأطفال على مستقبلهم وحياتهم وتعليمهم.
واستعرض أمام المؤتمرالمواد الدستورية والتشريعات الأردنية والقرارات التي ساهمت في حماية الطفل ورعايته وضمان حقه في التعليم.
وتناول دوجان أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022-2030) التي تهدف إلى الوقاية للطفل من خلال التعليم والحماية الاجتماعية ومنع التسرب المدرسي ودعم الأسر اقتصاديا وتنفيذ حملات توعوية واسعة وتوفير الحماية القانونية وتحقيق كل ذلك يتم من خلال التنسيق المؤسسسي بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.
وبين الإجراءات القانونية التي تقوم بها وزارة العمل للحد من عمل الأطفال من خلال الرقابة المستمرة والحثيثة على سوق العمل.
