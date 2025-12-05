الغذاء والدواء تؤكد أن إجراءاتها الرقابية مستمرة من خلال فرق متخصصة

الوكيل الإخباري- أكدت أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن إجراءاتها الرقابية مستمرة على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع، وذلك من خلال فرق متخصصة تُنفّذ حملات تفتيش دقيقة ومستمرة على الأسواق والمصانع والمنشآت الغذائية والدوائية في مختلف محافظات المملكة.

وحسب بيان للمؤسسة اليوم الجمعة، أوضحت المؤسسة أنها تتلقى عبر الخط الساخن الملاحظات والشكاوى على مدار اليوم، وهو متابع بشكل مباشر من مدير عام المؤسسة وكافة مديري المديريات في المؤسسة، لضمان الاستجابة العاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأشارت المؤسسة إلى وجود ترتيبات رقابية وتفتيشية دائمة بالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة ووحدة الجرائم الإلكترونية، بما يضمن تعزيز الرقابة وحماية صحة المواطن.



وتعتمد المؤسسة سياسة عدم الإعلان المسبق عن الحملات التفتيشية لضمان فاعلية الإجراءات وحفاظًا على الاقتصاد الوطني، موضحة أن غالبية المخالفات التي يتم ضبطها تعود إلى منشآت غير مرخصة تستغل حاجة المواطنين عبر تقديم عروض سعرية منخفضة على منتجات غير مطابقة للاشتراطات.



ودعت المؤسسة المواطنين عدم شراء المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة الدورية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



