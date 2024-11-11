أوقاف اربد الثانية تواصل تنفيذ مبادرة يداً بيد لبناء جيل الغد

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم لألوية قصبة إربد والمزار الشمالي وبني عبيد.
وتهدف المبادرة إلى تقديم محاضرات تربوية موجهة لطلاب الصف التاسع والعاشر والأول ثانوي، تركز على بناء شخصيات متزنة للطلاب، وتعزز من قدرتهم على مواجهة الانحرافات الأخلاقية، مثل الإدمان على المخدرات والأفكار المنحرفة.
واستهل رئيس قسم دور القرآن الكريم بمديرية أوقاف إربد الثانية، فؤاد العودات، الجلسة بتقديم نبذة تعريفية عن المبادرة، موضحاً موضوعات تتعلق بمهارات إدارة الذات والوقت، وبناء الثقة بالنفس، والتفكير النقدي، وتطبيق هذه المهارات بصورة صحيحة، إضافة إلى كيفية حل المشكلات التي قد يواجهها الطلاب. كما تناول العودات محور التماسك الاجتماعي وتحديات فترة المراهقة.
وأشار العودات إلى أهمية التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضرورة تعزيز العادات والتقاليد والقيم الإيجابية، مع التركيز على السمات المجتمعية للأفراد والجماعات والمهارات الشخصية، بما يساهم في بناء شخصيات قيادية لدى الشباب.
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