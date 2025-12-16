وفد عُماني يطلع على تجربة الأردن في التحول الرقمي وريادة الأعمال

الوكيل الإخباري- اطلع وفد من كلية الدفاع في سلطنة عُمان الشقيقة، خلال زيارته اليوم الثلاثاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على تجربة الأردن في مجالات التحول الرقمي وريادة الأعمال.

وبحسب بيان للوزارة، قدم عدد من مدراء الوزارة إيجازا حول طبيعة عملها، وأبرز مشاريعها ومبادراتها الداعمة لمسار التحول الرقمي وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة.



وأكدت أمين عام الوزارة، سميرة الزعبي، خلال اللقاء، عمق العلاقات الراسخة بين الأردن وعُمان، القائمة على الثقة المتبادلة والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور الاستراتيجية التي تشكل الأساس للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة، وتسهم بشكل مباشر في دعم مسار التحول الرقمي، وتشمل تطوير البنية التحتية، وبناء المهارات، وتعزيز الريادة، وتطوير الخدمات المالية، وإطلاق المنصات الوطنية، وذلك من خلال تعاون مستمر مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.



ولفتت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن يتمتع بإمكانيات نمو واعدة، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية آمنة، إضافة إلى بيئة تشريعية وحوافز داعمة للاستثمار.



وأوضحت أن الأردن يعد من الدول الرائدة في مجالات الريادة والابتكار على مستوى المنطقة، إذ أثبت الرياديون الأردنيون قدرتهم على تحقيق نجاحات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتمكنت العديد من المشاريع الريادية الأردنية من التوسع خارج المملكة وتحقيق قصص نجاح لافتة، استقطبت استثمارات واستحواذات من شركات إقليمية وعالمية.