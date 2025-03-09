أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان " الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" في مسجد الشونة الشمالية الكبير .

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وقال مدير الأوقاف الدكتور أيمن خشاشنة، إن وزارة الأوقاف دأبت على إحياء سنة مباركة لنشر العلم وتعميمه للناس من خلال انعقاد المجالس العلمية الهاشمية المباركة في شهر رمضان، والتي تجد كل الرعاية والدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني.