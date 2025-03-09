أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

وقال مدير الأوقاف الدكتور أيمن خشاشنة، إن وزارة الأوقاف دأبت على إحياء سنة مباركة لنشر العلم وتعميمه للناس من خلال انعقاد المجالس العلمية الهاشمية المباركة في شهر رمضان، والتي تجد كل الرعاية والدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن هذه المجالس تُعد منبراً علمياً وفكرياً يجمع نخبة من العلماء والمفكرين، ويكرس النهج الهاشمي في تعزيز القيم الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال ونشر الفكر المستنير.
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