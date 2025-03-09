 
الأحد 2025-03-09 08:24 م
 

أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 09-03-2025 07:20 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان " الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" في مسجد الشونة الشمالية الكبير .

اضافة اعلان


وقال مدير الأوقاف الدكتور أيمن خشاشنة، إن وزارة الأوقاف دأبت على إحياء سنة مباركة لنشر العلم وتعميمه للناس من خلال انعقاد المجالس العلمية الهاشمية المباركة في شهر رمضان، والتي تجد كل الرعاية والدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأضاف أن هذه المجالس تُعد منبراً علمياً وفكرياً يجمع نخبة من العلماء والمفكرين، ويكرس النهج الهاشمي في تعزيز القيم الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال ونشر الفكر المستنير.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية الاثنين - تحذيرات

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سورية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توقع تسجيل 350 ألف طالب لامتحان الثانوية العامة

وزارة الاوقاف

أخبار محلية أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

وزير الزراعة خالد الحنيفات

أخبار محلية وزير الزراعة: إنشاء وصيانة 153 حفيرة وسدا ترابيا

وزارة الزراعة

أخبار محلية اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية الأردنية بقيمة مليوني دينار



 
 



 

الأكثر مشاهدة