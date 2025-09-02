الثلاثاء 2025-09-02 06:00 م
 

أوقاف الأغوار الشمالية تكرم أوائل المراكز القرآنية الصيفية

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وزارة الاوقاف
 
الثلاثاء، 02-09-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري-    كرمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، الطلبة الأوائل في المراكز القرآنية الصيفية، خلال احتفال أقيم في قاعة بلدية معاذ بن جبل، برعاية متصرف اللواء خالد الكساسبة.

وأكد الكساسبة، أهمية دور المراكز القرآنية في إعداد الأجيال المسلحة بالقيم الفضلى التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مثمنا دور وزارة الأوقاف في إقامة هذه المراكز التي تشجع الأجيال على تعلم وحفظ كتاب الله، ليكونوا غرسا طيبا في بناء وطنهم.

 
 
