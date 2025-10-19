اصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري-
قال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية إن الحركة المرورية نشطة من وإلى العاصمة دون تسجيل عوائق تُذكر، مشيرًا إلى تعامل الدوريات مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي نجم عنه إصابة متوسطة نُقلت إلى مستشفى الأميرة سلمى، إضافة إلى حادث آخر في محافظة الكرك أُصيب فيه شخص بجروح متوسطة.
وفي إطار ضبط المخالفات الخطرة، بيّن الحراحشة أن الدوريات رصدت مخالفات سرعة عالية على طريق الأزرق تراوحت بين 100 و160 كم/ساعة، إلى جانب مخالفات أخرى مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم التزام الشاحنات بالمسارب المخصصة لها.