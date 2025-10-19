حسان يوجه بتحديث الأنظمة الإلكترونية والربط وتمديد دوام أراضي جنوب عمّان

09:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750430 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم الأحد، جولة ميدانيّة تفقدية من مديرية تسجيل أراضي جنوب عمَّان. اضافة اعلان





ووجِّه حسان بتزويد المديريَّة بالكوادر والأجهزة اللازمة، وتحديث أنظمتها الإلكترونيَّة والرَّبط مع المؤسَّسات والجهات المختصَّة، وتمديد ساعات الدَّوام الرَّسمي، وإجراء صيانة عامَّة لمرافقها؛ بما يسهم في التسهيل على المواطنين وتحسين مستوى العمل والإنجاز في المديريَّة التي تخدم مناطق واسعة في جنوب عمان.