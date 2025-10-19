حسان يوجه بتحديث الأنظمة الإلكترونية والربط وتمديد دوام أراضي جنوب عمّان

ووجِّه حسان بتزويد المديريَّة بالكوادر والأجهزة اللازمة، وتحديث أنظمتها الإلكترونيَّة والرَّبط مع المؤسَّسات والجهات المختصَّة، وتمديد ساعات الدَّوام الرَّسمي، وإجراء صيانة عامَّة لمرافقها؛ بما يسهم في التسهيل على المواطنين وتحسين مستوى العمل والإنجاز في المديريَّة التي تخدم مناطق واسعة في جنوب عمان.
