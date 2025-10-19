حسان يوجه بتوسعة أقسام مركز صحي خريبة السوق الشامل

ووجه حسان بتوسعة أقسامه بالسرعة الممكنة، ورفده بالكوادر اللازمة المختصة؛ لرفع مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المركز الذي يخدم أكثر من 200 ألف مواطن سنوياً.
