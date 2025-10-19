الأحد 2025-10-19 10:51 ص
 

حسان يوجه بتوسعة أقسام مركز صحي خريبة السوق الشامل

رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد مركز صحي خريبة السوق الشامل في جنوب عمان.
رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد مركز صحي خريبة السوق الشامل في جنوب عمان.
 
الأحد، 19-10-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، مركز صحي خريبة السوق الشامل في جنوب عمان.

اضافة اعلان


ووجه حسان بتوسعة أقسامه بالسرعة الممكنة، ورفده بالكوادر اللازمة المختصة؛ لرفع مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المركز الذي يخدم أكثر من 200 ألف مواطن سنوياً.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الذهب

خاص بالوكيل نقيب الصاغة: الذهب الأردني الأفضل عالميًا ونحذر من شراء الذهب الكسر أو عبر الإنترنت

بفع

أخبار الشركات زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

بر

منوعات معلمة تنقذ طالباً من الاختناق بـ"مناورة هيمليك" في تركيا (فيديو)

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

ى

فيديو الوكيل تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين

التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

أخبار محلية فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

ؤتل

أخبار الشركات العلوم التطبيقية... رقمٌ يُحتذى وتميّزٌ متجذّر في التصنيفات والاعتمادات العالمية والمحلية

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث



 
 





الأكثر مشاهدة