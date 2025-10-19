الأحد 2025-10-19 10:51 ص
 

فيديو.. إصابة بحادث تصادم على طريق إربد–عمّان

ازمة مرورية على اثر الحادث
الأحد، 19-10-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري-      وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد–عمّان بالقرب من سيل الزرقاء، ما أسفر عن إصابة واحدة وُصفت بالخفيفة، وفق إدارة الدوريات الخارجية.

وأضافت إدارة الدوريات الخارجية لـ "الوكيل الاخباري" أن الحادث لم يتسبب بأي إعاقة لحركة السير على الشارع العام، إلا أن تجمع الفضوليين في الموقع أدى إلى ازدحام مروري مؤقت، فيما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحادث وقدمت الإسعافات اللازمة للمصاب.

