فيديو.. إصابة بحادث تصادم على طريق إربد–عمّان

الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد–عمّان بالقرب من سيل الزرقاء، ما أسفر عن إصابة واحدة وُصفت بالخفيفة، وفق إدارة الدوريات الخارجية.



وأضافت إدارة الدوريات الخارجية لـ "الوكيل الاخباري" أن الحادث لم يتسبب بأي إعاقة لحركة السير على الشارع العام، إلا أن تجمع الفضوليين في الموقع أدى إلى ازدحام مروري مؤقت، فيما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحادث وقدمت الإسعافات اللازمة للمصاب.

اضافة اعلان