فيديو.. إصابة بحادث تصادم على طريق إربد–عمّان

وأضافت إدارة الدوريات الخارجية لـ "الوكيل الاخباري" أن الحادث لم يتسبب بأي إعاقة لحركة السير على الشارع العام، إلا أن تجمع الفضوليين في الموقع أدى إلى ازدحام مروري مؤقت، فيما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحادث وقدمت الإسعافات اللازمة للمصاب.
اصابة بحادث تصادم بين مركبتين على طريق اربد-عمان #سوشال_الوكيل #الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/ZcDAhNWxc8— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 19, 2025
