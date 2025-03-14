 
الجمعة 2025-03-14 05:38 م
 




            

        








    

        

        

            أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                المفرق
            
                

                    المفرق
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        05:32 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال مدير أوقاف المفرق الدكتور سعود المشاقبة، إن المديرية قامت بتكليف 400 إمام لصلاة التراويح طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)ـ أن تكليف هؤلاء الأئمة جاء في أعقاب إجراء مقابلات معهم وتقييمهم ومدى تمكنهم من تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة وقدرتهم، على إمامة الصلاة، لافتا إلى أن من ضمن المكلفين من هو حاصل على الشهادات العليا في الشريعة الإسلامية وطلبة في كليات الشريعة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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