أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)ـ أن تكليف هؤلاء الأئمة جاء في أعقاب إجراء مقابلات معهم وتقييمهم ومدى تمكنهم من تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة وقدرتهم، على إمامة الصلاة، لافتا إلى أن من ضمن المكلفين من هو حاصل على الشهادات العليا في الشريعة الإسلامية وطلبة في كليات الشريعة.
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