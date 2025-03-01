أوقاف عجلون : برامج وانشطة متنوعه خلال شهر رمضان

وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، إن 250 مسجدًا في المحافظة ستشهد إقامة صلاة التراويح يوميًا بعد تزويدها بأئمة وخطباء ووعاظ مؤهلين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة الإفتاء العام.
وأضاف أن رمضان هذا العام سيشهد تنظيم المجالس العلمية الهاشمية في مسجد عجلون الكبير كل يوم ثلاثاء بعد صلاة الظهر تحتت عنوان: "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند الإمام المحدث أبي داود رحمه الله".
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