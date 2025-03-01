أوقاف عجلون : برامج وانشطة متنوعه خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف محافظة عجلون، اليوم السبت، خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لتعزيز الأجواء الروحانية وترسيخ القيم الدينية والاجتماعية.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، إن 250 مسجدًا في المحافظة ستشهد إقامة صلاة التراويح يوميًا بعد تزويدها بأئمة وخطباء ووعاظ مؤهلين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة الإفتاء العام.