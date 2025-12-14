الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس

وقال البواريد إن العلاقة المتميزة التي تربط المؤسسة بالاتحاد، باعتبارها عضوًا في المجلس التنفيذي والجمعية العامة، أسهمت في تحقيق استفادة كبيرة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد، إلى جانب المشاركة الدائمة في مختلف نشاطاته.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عددًا من القضايا، لا سيما المتعلقة باستثمارات الاتحاد وميزانيته ومشاريعه المستقبلية، إلى جانب التركيز على التطور التكنولوجي في مجال الإعلام، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، معربًا عن أمله في بلورة مشروع عربي واضح ومتكامل يدعم الهيئات الأعضاء ويعزز تقدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي.
وأشار البواريد إلى أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تطوير المشاريع الاستثمارية وتعظيم عوائدها والفوائض المتأتية منها، بهدف دعم المشاريع الهندسية المهمة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع، على أن تُعرض مختلف المقترحات والمشاريع على اجتماعات الجمعية العامة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يخدم الإعلام العربي المشترك.
وجرى خلال الجلسة الافتتاحية عرض تقرير الإدارة العامة حول نشاطها خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي الـ113 والحالي الـ114، والذي تضمن المشاريع التي تقدم بها الاتحاد لتطوير المسابقة العربية للموسيقى والغناء، إلى جانب مقترح تأسيس المجموعة العربية للكتب الصوتية.
كما استعرض التقرير خطة الاتحاد في المجال البرامجي الإذاعي والتلفزيوني للعام 2026، وتنفيذ روزنامة تغطية أهم الأحداث للعام المقبل.
وجاء في التقرير أن معدل التبادلات الإخبارية العربية تجاوز 14 ألف خبر خلال عام 2025، بمشاركة 19 هيئة عربية، أما على صعيد نشاط أكاديمية التدريب الإعلامي التابعة للاتحاد، فقد نظمت خلال العام الحالي 31 دورة تدريبية، استفاد منها 543 متدربًا يمثلون 73 هيئة إعلامية من 46 دولة.
