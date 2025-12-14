نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"

وقال النوتي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا القرار فرض أعباء إضافية على القطاع الذي يعاني من تراكم القرارات والمتطلبات دون أي مراجعة حقيقية للواقع، مؤكّدًا رفضه المبدئي لفكرة اقتصار الفحص الطبي على مرة واحدة فقط، خصوصًا أن صلاحية الفحص الطبي وفق المعايير الطبية المعمول بها تصل إلى سنة ميلادية كاملة.
وتساءل النوتي عن مبرر إلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة، وعن اتخاذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية ودون التشاور مع أصحاب القطاع، واصفًا الأمر بأنه يُدار بعشوائية.
وأضاف أن قطاع مكاتب الاستقدام أصبح يتحمّل أعباء الجميع ويدفع ثمن كل قرار، موضحًا أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم ارتفاع التكاليف والمتطلبات والرسوم والإجراءات، ما يجعل العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
وأكد النوتي أن المكاتب لا ترفض التنظيم أو حماية الصحة العامة، لكنه رفض القرارات العشوائية التي يرى أنها تستخدم التنظيم كغطاء للجباية، داعيًا إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع ومراجعة شاملة للقوانين والتعليمات المتعلقة بالفحص الطبي، بما يشمل صلاحيته وكلفته وربطه بالواقع العملي للعمل.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى إضعاف القطاع ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم الدولة ولا المواطن ولا سمعة المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
-
مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف
-
تعرف على إجراءات شراء تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026
-
مدير عام الضريبة: الحكومة تبنت عدم فرض أي ضرائب
-
الحكومة تقر مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء
-
الحكومة تقر نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية