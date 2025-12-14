جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني

وبحسب بيان للجائزة، تناول الاجتماع آليات تطوير العمل الميداني، وتفعيل دور ضباط الارتباط في مختلف المحافظات، وتعزيز التعاون مع المدارس، وبما يسهم في توسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من برامج الجائزة، وترسيخ حضورها في البيئة المدرسية، إلى جانب شرح أساسيات سجل الجائزة المحوسب.
وثمّن ضباط الارتباط دعم وزارة التربية والتعليم لما له من أثر في تسهيل تنفيذ البرامج داخل المدارس، وتوسيع مشاركة الطلبة، وضمان استمرارية برامج الجائزة وتحقيق أهدافها.
وأكد مدير النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، أهمية استمرار الشراكة بين الوزارة والجائزة، مشيرًا إلى الدور المحوري لمثل هذه البرامج في تحفيز الطلبة وتنمية مهاراتهم الشخصية والحياتية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم.
وشدّد بحضور مستشارة وزير التربية لشؤون الكشافة والمرشدات رائدة بدر، على أهمية التعليم الدامج وضرورة إشراك الطلبة من ذوي الإعاقة في برامج الجائزة، وبما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز قيم العدالة والاندماج المجتمعي.
وأشار الشوابكة إلى دور الجائزة في استقطاب المشاركين من مختلف الجهات والفئات، مؤكدًا أن الجائزة تشكل نموذجًا وطنيًا في إتاحة الفرص أمام جميع الطلبة للمشاركة في البرامج الشبابية الهادفة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية تنفذها جائزة الحسن للشباب مع شركائها، في إطار حرصها على تطوير برامجها وتوسيع أثرها التربوي والشبابي على مستوى المملكة.
